Генштаб РФ отрицает вторую волну мобилизации

Генштаб РФ пообещал, что второй волны мобилизации не будет, поскольку уже призванных в войска хватает для «выполнения возложенных задач».

"Хочу вас всех заверить, что в планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации", – сказал в пятницу представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский на брифинге, посвященном весеннему призыву.

"Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач", – заявил он.

Власти России отрицают планы проведения новой мобилизации для войны в Украине, при этом набирает оборот кампания по набору добровольцев и контрактников. Агентство Bloomberg в марте писало, что планируется набрать до 400 тысяч человек. Эту же цифру в четверг утром назвала в своем прогнозе британская военная разведка, передает BBC.

Согласно отчету разведки, хотя Россия подает кампанию как набор добровольцев, а не как новую обязательную мобилизацию, существует реальная вероятность того, что на практике это различие будет размыто.

Российские власти, вероятно, выбрали якобы "добровольческую схему", чтобы восполнить нехватку кадров и при этом свести к минимуму вспышки недовольства внутри страны. Исключительно маловероятно, что подобная кампания позволит привлечь искомые 400 тыс. действительных добровольцев, полагают в британской разведке.