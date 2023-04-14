Экс-министр нефти подтвердил долг Беларуси перед Венесуэлой в размере около $2 млрд.

Бывший министр нефти и горнодобывающей промышленности Венесуэлы Рафаэль Рамирес во времена правления покойного Уго Чавеса (2002-2013) подтвердил появившуюся накануне в СМИ информацию о долге Беларуси перед Беларусью в размере $1,44 млрд., а «в действительности около $2 млрд.»

В интервью Центру по расследованию коррупции и организованной преступности (ОCCRP) бывший министр рассказал, что контракт на поставку нефти Беларуси был невыгоден для Венесуэлы, но его все равно подписали, поскольку Лукашенко хотел стать независимым от российской нефти.

«Мы не могли конкурировать с русскими. Urals и азербайджанская нефть гораздо ближе к этому рынку. Но что ж… Это было согласовано», - заявил Рафаэль Рамирес.

Он утверждает, что согласованная на тот момент схема оплаты «80/20» (80% - предоплата деньгами, 20% - оплата работами) заключалась в том, чтобы часть платы за нефть обменять ее на работы, которые белорусы делали в Венесуэле: строили здания в Фуэрте-Тиуна, привозили оборудование для сжиженного (природного) газа для автомобилей и другие вещи.

По словам Рамиреса, белорусы не выполнили это требование: «Я считаю, что они воспользовались доброй волей Чавеса, у нас было много проблем с работами в Венесуэле, также была проблема накопления долгов».

Он утверждает, что в действительности можно говорить о задолженности Беларуси на сумму даже не в $1,44 млрд долларов, а около $2 млрд долларов:

Рамирес сообщил, что в какой-то момент белорусская сторона начала отказываться платить, а после смерти Чавес он уведомил пришедшего к власти Николаса Мадуро о задокументированном долге Беларуси и призвал оказать давление на Минск по этому вопросу.

«Мадуро ничего не сделал. Я помню, как во время турне Мадуро поехал в Беларусь и не пустил меня на встречу, потому что знал, что я собираюсь взыскать этот долг. Не только потому, что это был долг на разумную сумму, но и потому, что цена на нефть падала, и мы были не в том положении, чтобы давать кому-то деньги в долг. Мадуро не оказывал такого давления, но этот долг зарегистрирован в PDVSA… Белорусы сказали нечто необычное… Что это была договоренность между Чавесом и Лукашенко, и что если Чавес умрет, они не будут платить», - сказал Рамирес.

«Если белорусское правительство не хочет подчиниться, потому что они говорят эту безумную вещь, что Чавес умер, тогда уместно подать в суд…», - добавил он.