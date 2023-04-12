Последнее обновление: 12.04.2023 21:48

Венгрия хвалит Беларусь за надежный транзит российской нефти

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече с белорусским министром иностранных дел в Будапеште похвалил Беларусь как надежного транзитного партнера по поставкам российской нефти.

Сийярто заявил, что для Венгрии энергоснабжение страны является "вопросом исключительно важным".

"Мы должны говорить о безопасности энергоснабжения Венгрии. С этой точки зрения Беларусь является очень важной страной", – сказал глава МИД Венгрии.

Он напомнил, что 80% российской нефти поступает в Венгрию через трубопровод "Дружба", который проходит через территорию Беларуси.

"Беларусь до сих пор была надежным, корректным транзитным партнером Венгрии. Беларусь гарантировала бесперебойные поставки нефти через свою страну в Венгрию, и мне сегодня министр пообещал, что на безопасность и бесперебойность поставок мы можем рассчитывать и в будущем. А я выразил свою благодарность за это", – сказал Сийярто.



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