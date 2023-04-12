Страны Восточной Европы ищут замену российскому урану в Казахстане

Некоторые восточноевропейские АЭС ищут новых поставщиков урана, чтобы снизить зависимость от российского ядерного топлива.

Как сообщает Bloomberg, некоторые АЭС намерены заключить новые контракты до 2025 года. В качестве альтернативного поставщика рассматривается Казахстан, который производит порядка 40% мирового урана.

По словам исполнительного директора казахстанской государственной компании "Казатомпром" Ержана Муканова, геополитическая неопределенность меняет потоки ядерного топлива, побуждая некоторых производителей создавать запасы. "Мы готовим наши запасы к добыче, чтобы иметь возможность ответить на запросы рынка", - отметил он, подчеркнув, что в этом году Казахстан планирует поддерживать производство топлива на уровне 22 тыс. тонн.

США также намерены уменьшить зависимость от российского обогащенного урана, однако, как считает Bloomberg, это не смогло сдержать стремительный рост экспорта ядерного топлива из РФ. Согласно прогнозам Всемирной ядерной ассоциации, спрос на уран в мире вырастет на треть к 2030 году.

Министерство энергетики США в феврале заявило, что пытается найти альтернативы российским поставкам обогащенного урана для АЭС. Помощник главы американского энергетического ведомства по международным делам Эндрю Лайт тогда отметил, что Соединенные Штаты в настоящее время полагаются на Россию в плане поставок 20% обогащенного урана, применяемого в коммерческих ядерных реакторах, что "нестабильно со стратегической точки зрения". Лайт подчеркнул необходимость "сокращения зависимости от российского и китайского урана".