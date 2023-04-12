Более 120 митинговавших нефтяников были задержаны в Астане

В Астане в минувший вторник были задержаны 126 нефтяников, которые митинговали у здания министерства энергетики, требуя трудоустройства, сообщил заместитель Генпрокурора Жандос Умиралиев.

"Всего было доставлено около 120-126 человек. Все уже отпущены", - сказал Умиралиев в кулуарах мажилиса в среду, передает Интерфакс.

По его информации, к пяти участникам незаконной акции была применена мера взыскания в виде предупреждения.

В минувший понедельник около 150-ти уволенных рабочих "БерАли Мангистау Company" из Жанаозена собрались у здания Минэнерго в Астане и потребовали трудоустроить их в "дочку" "КазМунайГаза" (КМГ) - компанию "ОзенМунайГаз". Они пояснили, что остались без работы из-за того, что их компания проиграла тендер. Ночь они провели на улице, а во вторник вечером полиция их задержала.

В тот же вечер, по данным ряда казахстанских СМИ, на площади в Жанаозене собрались около 2 тысяч человек, которые требовали освобождения задержанных в Астане нефтяников.

В среду утром компания "КазМунайГаз" сообщила, что все задержанные в Астане экс-работники "БерАли Мангистау Company" освобождены из полиции и выехали поездом в Жанаозен.