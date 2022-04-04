Власти Беларуси заметили отток айтишников из страны

Белорусские власти заметили нескончаемый отток айтишников из страны, спровоцированный поддержкой властями российского военного вторжения в Украину, в результате Лукашенко проведет совещание с представителями ПВТ.

"В свое время без всякой моды создали Парк высоких технологий. Он свою роль сыграл и играет в настоящее время. Я хочу, чтобы вы сегодня эту тему затронули и проинформировали меня, что там происходит в этом парке, насколько там тенденция оттока кадров. Как меня информируют: такой уж там отток, что завтра погибнет Беларусь без айтишников", - заявил сегодня Лукашенко.

«Процесс отъезда некоторых айтишников все-таки наблюдается, и, возможно, он не малый. Нам надо посмотреть с точки зрения безопасности, насколько это опасно для Беларуси», - потребовал он.

Впрочем, так или иначе, отрасль в ближайшее время ждет глобальное «перетрахивание».

«С другой точки зрения, надо все-таки разобраться с IT-технологиями, IT-парками и с этими айтишниками, чтобы у нас были равные условия для всех. Время пришло для того, чтобы решать эти вопросы", - заявил Лукашенко.