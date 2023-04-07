Последнее обновление: 07.04.2023 15:43

Молдова подписала контракт на поставку газа с Грецией

Молдова, зависимая от поставок российского газа, подписала рамочное соглашение с греческой государственной компанией DEPA Commercial о поставках голубого топлива, сообщает молдавская госкомпания Energocom.

Документ подписали в Афинах во время официального визита в Грецию министра энергетики Виктора Парликова.

"Сотрудничество между Молдовой и Грецией позволит увеличить роль подземных месторождений газа в Украине для обеспечения Центральной Европы природным газом в холодный период текущего года. Опыт Energocom прошлого сезона по использованию интерконнектора Греция-Болгария показал возможность использования трансбалканского газопровода в реверсивном режиме", - сообщил министр энергетики Парликов.



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