Тихановская обсуждает с главой МИД Литвы ограничения против белорусов

Светлана Тихановская на фоне готовящихся в Литве ограничений против граждан РФ и Беларуси договорилась с главой МВД Литвы Агне Билотайте о создании рабочей группы при литовском ведомстве для решения вопросов в области миграции и общественной безопасности.

«В ходе переговоров Тихановская и Билотайте договорились создать Рабочую группу, которая будет включать представителей Объединённого переходного кабинета, ОСТ и МВД Литвы для решения вопросов в области миграции и общественной безопасности. Подобная группа в Польше показала свою востребованность и эффективность: благодаря ей в Польше появился гуманитарный ВНЖ для беларусов, а проездной документ вместо паспорта стал бесплатным», - сообщает пресс-служба Тихановской.

Тихановская поблагодарила Агне Билотайте за «услышанные и принятые предложения» по изменениям в законопроект «О введении ограничительных мер в отношении военной агрессии против Украины», которые смягчают ограничительные меры в отношении граждан Беларуси.

«На встрече обсуждались возможности упростить требования для беларусов при подаче на ВНЖ, в частности, чтобы была возможность не предоставлять справку об отсутствии судимости или апостиль для тех граждан Беларуси, которые не могут вернуться в Беларусь. В ближайшее время Департамент миграции планирует выпустить подробную инструкцию, объясняющую детали касательно процедур по легализации беларусов в Литве», - утверждается в сообщении.

Тихановская подняла вопрос выдачи на более долгий период времени ВНЖ по гуманитарным основаниям, что также упростило бы получение паспорта иностранца. В ответ на запрос ускорить принятие решений по международной защите литовская сторона заверила, что вопрос заявок белорусов находится на контроле и задолженность объясняется необходимостью проверки на безопасность и обработки большого количества заявок от украинских беженцев.

Билотайте также заверила Тихановскую, что Литва и литовский МВД продолжат и дальше поддерживать белорусов в миграционных вопросах. В настоящее время в Литве проживает более 49 000 беларусов. Это вторая после граждан Украины иностранная диаспора в Литве.