Последнее обновление: 27.08.2022 10:43

Литовские пограничники за минувшие сутки развернули в Беларусь рекордное число мигрантов

За минувшие сутки на границе с Беларусью литовские пограничники развернули 125 нелегалов, что стало рекордным числом в 2022 году, сообщила в воскресенье Служба охраны госграницы Литвы (СООГЛ).

Ранее максимальное число мигрантов, пытавшихся попасть в страну в этом году, составляло 124 и было зафиксировано 26 августа. 14 ноября прошлого года пограничники развернули 126 иностранцев. 12 ноября была предотвращена попытка нелегального попадания в Литву из Беларуси 144 мигрантов, а 9 ноября — 281 мигранта.

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