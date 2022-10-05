Последнее обновление: 05.10.2022 14:17

Литовские пограничники за сутки развернули на границе 122 мигрантов из Беларуси

Литовские пограничники остановили и завернули на границе с Беларусью 122 человека, которые пытались нелегально попасть в страну, сообщает LRT.

За предыдущие сутки пограничники не заметили ни одной попытки незаконно пересечь границу, а во вторник сообщали о 91 человеке.

Всего с начала года границу Беларуси с Литвой пытались пересечь около 8800 человек, а с августа 2021 года, когда Литва юридически разрешила заворачивать мигрантов на пункты пропуска и не принимать заявки об убежище "в лесах" - более 16,8 тысяч, что включает в том числе повторные попытки тех же людей.

В пограничной службе утверждают, что белорусские чиновники до сих пор активно способствуют нелегальной миграции в Литву через территорию Беларуси.

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