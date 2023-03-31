США пока не видят переброски Россией тактического ядерного оружия в Беларусь

США пока не увидели признаков поставки Россией тактического ядерного оружия в Беларусь и его применения в Украине, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы не видели никаких указаний на то, что он [Путин] уже сделал это, то есть указаний на то, что он намерен перебросить тактическое ядерное оружие или ядерное оружие любого типа, а также указаний на то, что он намерен применить его в Украине. Мы наблюдаем за ситуацией с максимальным вниманием», - сказал Кирби.