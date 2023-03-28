Моравецкий: Размещение в Беларуси ядерного оружия приведет к новым санкциям против нее

Решение России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси приведет к усилению санкционного режима в отношении Минска, заявил во вторник на пресс-конференции в Бухаресте премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Шаг, на который решилась Россия, то есть объявление о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси, точно приведет к тому, что на Беларусь будут наложены дополнительные санкции", - сказал он, добавив, что "уровень санкций будет гораздо более чувствительным".

По словам Моравецкого, он каждый день обсуждает с европейскими лидерами формирование следующего, 11-го пакета рестрикций. "Этот пакет точно будет включать больше действий в отношении Беларуси", - указал он, передает ТАСС.

"Мы в Польше, так как непосредственно граничим с Беларусью, думаем о том, не ужесточить ли в рамках наших двусторонних отношений все правила и нормы движения товаров и людей, чтобы послать ясный сигнал Лукашенко", - отметил глава правительства.