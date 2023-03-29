Россия подхватила диверсантскую риторику Лукашенко

Россия решила поддержать Лукашенко в его заявлениях об «угрозах», исходящих от полка Калиновского и аналогичных военных образований, воюющих на стороне Украины в ее противостоянии российской агрессии.

В частности, речь идет о готовящейся силовой смене власти в Беларуси.

Как заявил замглавы МИД России Михаил Галузин 29 марта в интервью RTVI, «существенно ужесточилась риторика» представителей воюющих в составе Вооруженных сил Украины белорусских добровольцев, которые «открыто говорят, что в будущем планируют применить свой боевой опыт для силового свержения действующего белорусского руководства».

«В этой связи нельзя исключать возможной переброски в республику подобных диверсионных групп», — заключил Галузин.

По его словам, белорусские спецслужбы «должны в полной мере учитывать подобные риски и при необходимости дать отпор как точечным провокациям, так и полномасштабному вторжению противника на территорию Беларуси».

Естественно, по мнению МИД РФ, режим Лукашенко вряд ли самостоятельно справится с такой угрозой.

«…размещение Региональной группировки войск на территории Беларуси является мощным сдерживающим фактором для украинских подразделений, вынужденных сохранять значительные резервы на этом направлении вместо того, чтобы перебросить их на Юго-Восток. Таким образом, даже не участвуя напрямую в боестолкновениях, дислоцированные в республике дополнительные воинские контингенты оказывают серьезное влияние на ход СВО, способствуют достижению ее задач и целей, — сказал Галузин.