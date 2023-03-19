Последнее обновление: 19.03.2023 11:50

ВС Украины уничтожили 11 «шахедов» во время ночной атаки РФ

Воздушные силы уничтожили 11 из 16 вражеских "шахедов" во время последней атаки минувшей ночью, сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Дроны-камикадзе враг были запущены с двух направлений: восточного побережья Азовского моря и Брянской области РФ.

В свою очередь спикер ОК "Юг" Гуменюк сообщила, что угроза запуска ракет с Черного моря остается высокой. По ее словам, в морской акватории сейчас находятся 17 вражеских кораблей с общим залпом до 22 ракет "Калибр".

"Кроме того, мы все-таки видим, что тактика врага имеют признаки "традиций". Как только заговорили о продолжении зернового соглашения, начались атаки "шахедами". Снова проверяют нашу ПВО, а это может свидетельствовать и о подготовке к применению более существенного оружия", - сказала Гуменюк.

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