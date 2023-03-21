Последнее обновление: 21.03.2023 19:07

Россия к 2030 году поставит Китаю не менее 98 млрд. кубометров газа

Россия и Китай согласовали основные параметры договоренности о строительстве газопровода "Сила Сибири 2", сообщил Путин на переговорах с Си Цзиньпином.

"Практически все параметры этого соглашения согласованы. Это 50 млрд куб. м газа", - сказал Путин.

"Российский бизнес в состоянии удовлетворить растущий спрос со стороны китайской экономики в энергоносителях как в рамках текущих проектов, так и тех, что сейчас находятся в процессе согласования. Совокупный объем поставок газа к 2030 году составит не менее 98 млрд куб. м. Плюс 100 млн т - сжиженного природного газа", - уточнил он.

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