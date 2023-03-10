СБУ: самолет "Мрия" был уничтожен по вине руководства аэродрома в Гостомеле

Служба безопасности Украины объявила о подозрении бывшему гендиректору аэродрома "Антонов" в Гостомеле Сергею Бычкову, его заместителю, а также начальнику подразделения по авиабезопасности.

Их подозревают в том, что в преддверии российского вторжения 24 февраля, администрация Гостомеля помешала служащим Нацгвардии подготовить аэродром к обороне, в результате чего был уничтожен стоящий там - Ан-225 "Мрия" - самый большой на сегодняшний день транспортный самолет в мире, сообщает BBC.

24-27 февраля за Гостомель шли ожесточенные бои: Российские войска пытались высадить там десант и взять аэродром под контроль. Во время атаки самолет был поврежден и в итоге сгорел.

По версии СБУ, накануне полномасштабного российского вторжения подозреваемые не допустили на территорию аэропорта служащих Нацгвардии, которым была поставлена задача подготовить Гостомель к обороне от российских войск. По версии СБУ руководство напрямую запретило гвардейцам возводить на аэродроме оборонные укрепления и фортификационные сооружения.

"Мы ведем объективное расследование этого дела, - заверил глава СБУ Василий Малюк. - Те, кто фактически помог врагу уничтожить один из символов Украины, должны понести заслуженное наказание. И СБУ сделает для этого все необходимое".