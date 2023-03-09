ВСУ: Россия минувшей ночью провела 81 пуск по Украине

Минувшей ночью Россия произвела 81 пуск по Украине, что стало одним из самых массированных обстрелов за последние недели, сообщил главком ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, из 48 ракет ПВО сбили 34, еще восемь управляемых авиационных ракет "не достигли своей цели". Сбиты четыре дрона-камикадзе из восьми.

Удары наносились ракетами С-300, Х-22, "Калибр", "Кинжал".

"Русские вернулись к старой схеме – к массированным ракетным обстрелам Украины в ночное время, когда люди спят. В большинстве регионов зафиксированы взрывы, ударам подверглись объекты инфраструктуры и жилые районы. Запорожская АЭС аварийно отключена, части Украины остались в данный момент без воды и электричества", – констатировал советник офиса президента Михаил Подоляк.

«Это была трудная ночь. Массированный ракетный обстрел страны. Киевская, Кировоградская, Днепровская, Одесская, Харьковская, Запорожская, Львовская, Ивано-Франковская, Житомирская, Винницкая области. Атаки на объекты критической инфраструктуры и жилые дома. К сожалению, есть раненые и погибшие. Мои соболезнования семьям. Все службы работают. Энергосистема восстанавливается. Ограничения были введены во всех регионах. Противник выпустил 81 ракету, пытаясь снова запугать украинцев, вернувшись к своей жалкой тактике. Оккупанты могут только терроризировать мирных жителей. Это все, что они могут сделать. Но это им не поможет. Они не уйдут от ответственности за все, что они сделали", – президент Украины Владимир Зеленский.