Беларусь выдала Казахстану участника протестов

Генпрокуратура Беларуси удовлетворила ходатайство о выдаче гражданина Казахстан для привлечения к уголовной ответственности за участие в массовых беспорядках по ч.2 ст.272 УК Казахстана.

«Согласно представленным материалам подозреваемый зимой 2020 года принял участие в массовых беспорядках, в ходе которых вел себя агрессивно, игнорировал законные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия, пытался прорвать оцепление, провоцировал других граждан на вооружение подручными средствами и применение насилия, бросал камни в представителей другой национальной принадлежности», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

«В результате массовых беспорядков не менее 10 человек погибло, 150 – получили телесные повреждения различной степени тяжести. Всего разрушено и уничтожено не менее 160 объектов недвижимости и 110 автотранспортных средств», - отмечается в сообщении.