Власти Беларуси передали Казахстану подозреваемого в участии в массовых беспорядках

Правоохранительные органы Казахстана экстрадировали из Беларуси гражданина республики, которого подозревают в участии в массовых беспорядках в феврале 2020 года.

Об этом в четверг сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана, передает ТАСС.

"Сотрудниками Генеральной прокуратуры Казахстана при содействии Интерпола из Республики Беларусь экстрадирован гражданин А. Он подозревается в участии в массовых беспорядках на территории Жамбылской области. После совершения преступления указанное лицо скрылось от органов уголовного преследования и объявлено в международный розыск", - говорится в сообщении.

Подозреваемый доставлен в Казахстан и водворен в следственный изолятор. По казахстанскому уголовному законодательству, ему грозит наказание от трех до восьми лет лишения свободы.

В феврале 2020 года в Кордайском районе Жамбылской области произошли массовые беспорядки. Погибли 11 человек, различные травмы получили 160 человек, среди которых 20 сотрудников полиции. Были повреждены 164 жилых дома и объекта торговли, более 100 автомобилей. Потерпевшими признаны 342 человека. По официальной версии, причиной беспорядков стал конфликт между двумя криминальными группами из-за контроля над источниками незаконных доходов.