Лукашенко созвонился с Назарбаевым

Лукашенко вечером в пятницу обсудил ситуацию в Казахстане с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

"Еще один телефонный разговор провел сегодня вечером … Лукашенко с … Нурсултаном Назарбаевым. В ходе разговора собеседники подробно обсудили положение дел в Казахстане", - сообщила пресс-служба Лукашенко.

Это первое официальное сообщение о том, что Назарбаев участвует в обсуждении ситуации на фоне охвативших страну со 2 января массовых протестов.

Лукашенко в пятницу также говорил по телефону с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом РФ Владимиром Путиным.