ISW: ВС Украины готовятся к отводу войск из Бахмута

Украинские силы, по всей видимости, ведут подготовку к контролируемому отводу войск из некоторых районов Бахмута, пишут эксперты американского Института изучения войны (ISW) в своей ежедневной сводке.

Российские войска пытаются захватить Бахмут - город, где до войны проживало около 70 тысяч человек, - примерно с мая 2022 года и несут при этом огромные потери.

Кадры, опубликованные 3 марта, подтверждают, что украинские войска разрушили два важных моста в районе Бахмута - один через реку Бахмутовка в северо-восточной части города и один на пути к поселку Хромово, к западу от Бахмута, пишет ISW.

Превентивное уничтожение мостов может быть показателем того, что украинские войска рассчитывают помешать продвижению российских войск в восточной части Бахмута и ограничить потенциальные пути выхода российских сил из Бахмута на запад.

Советник президента Украины Александр Роднянский заявлял 28 февраля, что украинские войска могут по мере необходимости отступать с позиций в Бахмуте. Он также отметил, что район к западу от Бахмута укреплен, поэтому даже в случае отступления ВСУ из города российские силы не смогут быстро продвинуться вперед, отмечает BBC.

Если украинское военное командование сочтет необходимым отвести войска, то, судя по заявлениям украинской стороны, это будет ограниченный и контролируемый вывод военных из особо сложных секторов восточного Бахмута, считают эксперты.

Также в сводке ISW говорится о "рейде диверсантов" в Брянской области, произошедшем 2 марта. Российские чиновники продолжают публиковать отрывочную информацию об инциденте в Брянской области, но ясности это не прибавило. ISW по-прежнему не может подтвердить утверждения российских официальных лиц и "Русского добровольческого корпуса" о том, что на самом деле произошло в регионе.