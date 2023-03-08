Совбез Беларуси поручил Минобороны разработать новую военную доктрину

Совбез Беларуси одобрил проект новой Концепции нацбезопасности страны, «отражающей трансформацию всего спектра современных угроз и определяющей единые подходы к формированию и реализации государственной политики», говорится в постановлении №1 от 6 марта 2023 года.

Этим же документом Минобороны поручено начать разработку новой военной доктрины.

"В связи с изменением военно-стратегической обстановки министерству обороны во взаимодействии с уполномоченными государственными органами и организациями приступить к разработке новой военной доктрины", - сказано в постановлении.

Госорганам поставлена задача "в условиях эскалации глобальной геополитической напряженности основные усилия уполномоченных государственных органов в соответствии с компетенцией сосредоточить на реализации мероприятий в рамках стратегического сдерживания, направленных на защиту независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя от внешних и внутренних угроз".