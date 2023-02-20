Минобороны Беларуси попыталось объяснить необходимость закона о народном ополчении

Министр обороны РБ Виктор Хренин сразу после заседания Совбеза, на котором обсуждался проект закона о народном ополчении, попытался привести разумные и идущие «от земли» факторы, точнее всего два, в пользу принятия этого документа.

«Необходимость принятия этого закона обусловлена двумя факторами. Во-первых, это создание дополнительных условий для поддержания правопорядка в период военного положения на территориях, которые в наименьшей степени будут охвачены органами внутренних дел и войсками. А это, прежде всего наши сельские населенные пункты, отдельные районные города» - заявил Хренин.

«Второй фактор – это дать нашим гражданам, которые не будут охвачены мобилизационными мероприятиями, возможность участвовать в обороне страны», - продолжил глава МО РБ.

По его словам, «основной задачей для народного ополчения остается защита прежде всего своего дома, своего имущества и выполнение мероприятий по обеспечению правопорядка совместно с милицией», также добавил он.