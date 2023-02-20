Лукашенко: При каждом сельсовете надо иметь группу ополченцев

Лукашенко потребовал создать группу ополченцев при каждом сельсовете для реагирования на возможные вызовы и угрозы.

"Нам на всякий случай надо при каждом сельском совете иметь вот это народное ополчение, группу людей. Их будет немного. Может, 50 человек. Но они тоже должны иметь свое оружие где-то на складе. Мы их призываем для обучения - они возьмут свои автоматы, в основном автомат, гранатомет, пистолет, чтобы могли защитить свой дом", - сказал Лукашенко.

В случае военных действий отряды народного ополчения могут трансформироваться в партизанское движение, считает глава государства: "Народное ополчение может быть резервом для территориальной обороны".

"Это не просто от балды сделано. Это все от земли. Пусть люди учатся владеть оружием, в этом нет ничего плохого. Как раз каждая семья сможет свой дом, поселок, деревню защитить. Это исходит из опыта российско-украинского конфликта и от земли", - добавил пенсионер.