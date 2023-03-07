Лукашенко: Я поручил по всей стране провести жесточайшую зачистку

Лукашенко подтвердил, что после диверсии на аэродроме в Мачулищах в стране была проведена зачистка.

"Чтобы не было разговоров, все должны понимать, и я этого не отрицаю, - я распорядился несколько дней назад (еще до этой операции) по всей стране провести жесточайшую зачистку», - заявил он.

«Это нам урок. Они спрятались и сидят. Сидят и чего-то ждут. Будет как в 1941-м году, чего там скрывать: когда фашисты пришли сюда, ячейки эти были, пособники были. А потом они повязку на руку, "Шмайссер" на плечо и действовали вместе с этими фашистами. Ничего не изменилось. Поэтому мы их должны найти", - предупредил он. - "А им я хочу сказать, чтобы они готовились. Мы уже к ним идем. Наши ребята уже на пороге, пусть готовятся. Лучший вариант - если они придут сами: руки вверх, придут и сдадутся. Это будет для них спасение. Мы их вычислим всех. Вычистим просто из нашего общества".

"Они за эти два с половиной года так ничего и не поняли. Они не поняли, что мы к ним по-человечески: если вы одумались - возвращайтесь. И это не отменяет ничего. Есть там одуревшие, одурманенные, пусть возвращаются. Заявления уже поступают. Но те, кто совершали, а особенно сейчас совершают вот такие подобные правонарушения и являются пособниками террористов, - мы их найдем", - заявил Лукашенко.