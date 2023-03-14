Последнее обновление: 14.03.2023 13:14

Суд по делу против экс-сотрудника ГУБОПиК Лупоносова начнется в Минске 7 апреля

Минский городской суд 7 апреля начнет заочное рассмотрение уголовного дела в отношении представителя находящейся за рубежом организации BYPOL Станислава Лупоносова, обвиняемого в том числе в измене государству.

Как сообщает Верховный суд РБ, процесс будет проходить в закрытом режиме.

Лупоносова обвиняют в несанкционированном копировании информации, в измене государству, а также в превышении власти или служебных полномочий.

Лупоносов является бывшим сотрудником ГУБОПиК МВД Беларуси. КГБ включил его в перечень лиц, причастных к терроризму.

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