Россияне раскупают билеты на ближайшие авиарейсы из Минска

Россияне раскупают билета на ближайшие рейсы из Минска в Алматы, Тбилиси, Стамбул, Ереван, Баку, чтобы покинуть страну из-за объявленной мобилизации, сообщают СМИ.

У Белавиа билеты в страны, куда россияне и белорусы могут улететь без виз, начинают появляться на даты примерно через неделю и по серьезным ценам.

На ближайшие рейсы из Минска в Стамбул, 7 и 8 октября, остались только билеты бизнес-класса за 751 евро. Билеты дешевле появляются с 9 октября, по 471 евро.

В Астану можно улететь раньше, начиная с 24 сентября, билеты стоят 504 евро. В Алматы ближайший рейс - только на вторник, 27 сентября, и стоит он 669 евро. Можно сэкономить 100 евро, если улететь в пятницу, 30 сентября. Дальше, на октябрь, билеты пока стоят 300-400 евро.

В Тбилиси ближайший доступный рейс в четверг, 29 сентября, и пятницу, 30 сентября, есть места по 534 евро. В Ереван билеты можно найти на среду, 28 сентября, стоят 471 евро. В Баку можно улететь уже в субботу, 24 сентября за 551 евро в одну сторону.