США ввели ряд новых санкций в отношении России

США вводят санкции в отношении глав десятков российских регионов, а также девяти министров РФ. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

Согласно заявлению, в ограничительный список попали свыше 40 российских губернаторов и глав республик, а также министры по развитию Дальнего Востока и Арктики, науки и высшего образования, труда и социальной защиты, природных ресурсов и экологии, культуры, спорта, цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, энергетики и глава МЧС.

Новые санкции затронули вице-премьера РФ Татьяну Голикову и российскую пропагандистку Ольгу Скабееву.

Кроме того, США вводят визовые ограничения в отношении свыше 1,2 тысячи российских военных.

"Департамент анонсирует шаги по введению визовых ограничений против 1219 представителей российский военных за действия, которые угрожают или нарушают суверенитет, территориальную целостностность или политическую независимость Украины", - говорится в заявлении Госдепа.

Помимо этого, Минфин США ввел санкции против российских банков.

В список попали Московский кредитный банк, «Уралсиб», МТС банк, Банк «Санкт-Петербург», «Зенит», «Зенит Финанс», «Зенит Лизинг», «Зенит Факторинг», «Ланта Банк», Металлинвестбанк, Банк «Приморье», СДМ-Банк, Уральский банк реконструкции и развития, Банк «Левобережный», сообщается сайте ведомства.

«В то время как российские банки, на долю которых приходится более 80% всех активов российского банковского сектора, уже находятся под санкциями США и международных санкций, сегодня OFAC вносит в список более дюжины финансовых учреждений в России, в том числе один из десяти крупнейших банков по стоимости активов», - говорится в сообщении.

Всего же под ограничениями оказались 22 физических и 83 юридических лица.