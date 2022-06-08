Последнее обновление: 08.06.2022 12:23

Минфин США ввел санкции против вторичного рынка российских бумаг

Минфин США уведомил американских финансовых управляющих о том, что покупка любых российских долговых обязательств или акций российских компаний запрещена на основании санкционных ограничений, которые США ввели в отношении России.

В письме уточняется, что гражданам США запрещается осуществлять инвестиции в РФ, и это ограничение также распространяется на запрет приобретать ценные бумаги на вторичном рынке. Ограничения «запрещают гражданам США покупать как новые, так и существующие долговые и долевые ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом в Российской Федерации», говорится в документе Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, сообщает РБК.

При этом Bloomberg со ссылкой на заявление представителя OFAC уточнил, что американские инвесторы могут владеть или продавать российские долговые обязательства, но не могут их покупать. Данные условия распространяются как на корпоративные и суверенные обязательства, так и на акции российских эмитентов.

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