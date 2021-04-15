Байден подписал указ о введении санкций против России

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против РФ.

В частности, США высылают 10 сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне. Кроме того, США запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ, передает ТАСС.

Помимо прочего, США считают СВР ответственной за кибератаку на SolarWinds.

Минфин США ввел санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, связанных с вмешательством России в выборы США.

Между тем Россия намерена жестко ответить на новые санкции, введенные против нее США. Об этом заявил ТАСС высокопоставленный дипломатический источник.

«Как и говорилось ранее, реакция будет жесткой», - подтвердил он.