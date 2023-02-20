Последнее обновление: 20.02.2023 12:19

Украина ввела санкции против экс-премьера Беларуси Сергея Румаса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении Московской биржи и 331 физического лица.

В списке оказался и бывший премьер Беларуси Сергей Румас, который некоторое время проживал в Киеве в период наиболее активной протестной фазы в Беларуси. В настоящий момент страна проживания Румаса остается неизвестной.

В отношении включенных в санкционный список лиц применяются такие меры как блокировка активов, запрет на торговые операции, транзит, ограничения на вывод капитала, приостановка экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий, запрет на участие в приватизации, покупка земельных участков и т.д.

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