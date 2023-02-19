Последнее обновление: 19.02.2023 10:36

Тихановская заявила о выходе демократической Беларуси из ОДКБ и Союзного государства

Светлана Тихановская в рамках Мюнхенской конференции заявил, что в случае демократических перемен Беларусь выйдет из ОДКБ и Союзного государства.

«Беларусь выйдет из Союзного государства с Россией. После 24 февраля мы не видим перспектив партнерства с Российской Федерацией. Все соглашения между режимом Лукашенко и Россией, подписанные после выборов 2020 года, должны быть признаны недействительными. Все экономические сделки с Россией должны быть пересмотрены с точки зрения их соответствия нашим национальным интересам», - заявила Тихановская, тезисы выступления которой разослала ее пресс-служба.

«Беларусь выйдет из ОДКБ и военного союза с Россией. Мы не должны быть в одном военном союзе с агрессором. В данный момент Россия проводит гибридную оккупацию Беларуси», - также сказала она.

По ее словам, будет разработана долгосрочная стратегия сотрудничества с ЕС.

«Беларусь нормализует отношения с другими своими соседями и начнет широкое региональное сотрудничество, особенно с Украиной, Польшей и странами Балтии. Беларусь будет стремиться к расширению сотрудничества с европейскими институтами и странами-членами ЕС. Беларусь присоединится к Совету Европы. Мы разработаем долгосрочную стратегию сотрудничества с ЕС.

Тихановская пообещала новую конституцию и призвала к созданию международной коалиции за демократическую и независимую Беларусь.

Ранее по теме


<Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Февраль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование