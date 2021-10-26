Тихановская допустила возможность переговоров с Лукашенко

Лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская допустила возможность переговоров с Александром Лукашенко.

Об этом она сообщила в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Основным условиям для переговоров должно быть остановка насилия, и политзаключенные выходят на свободу. Переговоры с ключевыми фигурами власти. Если так случится, что он (Лукашенко) будет за столом переговоров, то придется переговариваться. Но существуют такие площадки, как ОБСЕ, например, и на ней могут быть представители режима, демократических сил», — сказала она.

Тихановская считает, что в 21 веке переговоры - это «самый действенный и мирный способ сменить власть в диктаторской стране».