Тихановская в Европарламенте раскрыла стратегию борьбы с «вирусом диктатуры» в Беларуси

В минувшую среду Светлана Тихановская выступила с речью в "прайм-тайм" пленарного заседания Европарламента и раскритиковала Евросоюз за слишком мягкую политику в отношении режима Александра Лукашенко.

Тихановская начала с напоминания о политзаключенных в ее стране: "Сейчас в Беларуси больше политических заключенных, чем депутатов в этом зале. 882 моих соотечественника признаны теми, кого посадили в тюрьму за реализацию своих основных прав". Среди них она назвала своего мужа Сергея, одного из лидеров протестов Марию Колесникову, а также главу правозащитного центра "Весна" Алеся Беляцкого, передает DW.

Около половины своего выступления Тихановская посвятила развитию событий в Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года, которые Запад признал сфальсифицированными. "В 2021 году мир увидел Беларусь, активно сопротивляющуюся режиму, который становился все более жестоким. Но увидел ли мир Европу, поддерживающую нас, наши общие ценности, нашу свободу и наше достоинство?" - поинтересовалась политик.

«Простите мою прямолинейность, но я должна сказать: уже становится поздно. С августа 2020 года было достаточно символических шагов и заявлений о солидарности. Беларусам выражали благодарность за возрождение веры в демократию и человеческое достоинство. Но не пора ли Европе продемонстрировать свою приверженность этим ценностям в реальных действиях? Осмелится ли единая Европа предпринять решительные действия сейчас?»,- раскритиковала Тихановская «осторожность» еврочиновников.

«Неужели мы забыли трагические уроки европейской истории? О том, что попытки потворствовать тирану не успокаивают, а только подстегивают его. О том, что, если избегать конфронтации с преступником, то конфликт, который все равно неизбежен, становится еще более затратным и опасным», - также заявила она.

Тихановская раз за разом критиковала ЕС за мягкую реакцию на действия властей Беларуси, в частности частые "выражения глубокой обеспокоенности". "Вы думаете, эти люди (в Беларуси) понимают, что мы имеем в виду, говоря о длительных бюрократических процедурах и сложной дипломатии в ЕС? Вы думаете, что заявления глубокой обеспокоенности дают им надежду и уверенность?" - отметила она.

Тихановская сравнила диктатуру с вирусом, против которого эффективна стратегия из трех элементов: изоляция, лечение и иммунитет. "Такую же стратегию Европа может применить для противодействия вирусу диктатуры в Беларуси", - добавила она.

Под изоляцией оппозиционер понимает непризнание Лукашенко президентом Беларуси. Несмотря на то, что Европейский Союз не признал результаты выборов главы государства в этой стране летом 2020 года и большинство СМИ в Евросоюзе называют Лукашенко "правителем", иногда и на ВВС или на DW на английском языке можно прочитать "президент Лукашенко". На это указала Тихановская, и это, по ее словам, "многим белорусам причиняет боль". "Он таковым не является", - подчеркнула Тихановская.

Кроме этого, она призвала не признавать никакие соглашения, подписанные властями в Минске, не назначать новых послов в Беларусь, не приглашать ее представителей на спортивные или культурные мероприятия, а также приостановить ее участие в Интерполе.

Главным методом лечения Тихановская считает санкции: "Позвольте мне заверить вас: санкции работают. Продолжайте последовательную санкционную политику. Санкции раскалывают элиты, разрушают коррупционные схемы и вызывают разногласия в окружении Лукашенко". Под иммунитетом она понимает способность белорусского общества противостоять "вирусу". Она призвала ЕС найти способы помочь правозащитникам, журналистам и активистам в Беларуси.