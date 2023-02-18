Число заявителей на визу в Литву, поддерживающих войну РФ в Украине, «до удивления» велико

Ежедневно от 10 до 20 граждан России и Беларуси, желающих получить вид на жительство в Литве или национальную визу, заявляют о поддержке российского вторжения в Украину.

Об этом сообщила директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте, передает Vakarų ekspresas.

"Меня очень удивил тот факт, что мы получаем относительно большое количество заявлений - от 10 до 20 - о том, что они (граждане России и Беларуси) одобряют войну, поддерживают то, что происходит в Украине", - отметила она.

Гудзинскайте не уточнила, какая это доля от общего количества всех анкет.

Заявители в анкетах должны подробно рассказать о своем прошлом, о своей связи со структурами военной разведки и высказать свою точку зрения на войну в Украине.

"Вопрос о том, кому принадлежит Крым и как они оценивают войну, начатую Россией. А некоторые говорят, что они аполитичны, что их эти дела не интересуют. Но когда ты в такой ситуации и идет война, то нельзя сидеть на двух стульях. Действительно удивительно, сколько людей на стороне России", - сказала Гудзинскайте.

Она отметила, что изложенная информация имеет решающее влияние на принятие решений о пребывании в стране: те, кто поддерживает войну, не могут получить вид на жительство.