Литва рассматривает запрет на въезд для граждан Беларуси

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что после того как с понедельника страны Балтии и Польша прекратили пускать россиян с туристическими шенгенскими визами, такое решение рассматривается и для граждан Беларуси.

"Этот вопрос рассматривается, идут дискуссии и, видимо, в тот или иной момент будет принято какое-то решение. Я очень четко вижу, что белорусский режим также участвует в боевых действиях, ведет гибридную атаку с использованием нелегальных мигрантов против Литвы. Я думаю, что есть очень серьезные аргументы для включения в это решение и граждан Беларуси", - сказала министр во время посещения границы Литвы с Беларусью в понедельник, передает издание Kauno diena.

По ее словам, речь идет о договоренностях "на региональном и даже европейском уровне".

"Это моя личная позиция, она принципиальна, но, как вы понимаете, необходимо найти региональный консенсус и затем принять меры, чтобы они были действенными", - сказала Билотайте.

19 сентября вступил в силу запрет на въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу граждан России с шенгенскими визами.