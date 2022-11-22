Литва ужесточает правила въезда для иностранцев

Министерство внутренних дел Литвы ужесточает порядок въезда и нахождения в стране иностранцев, чтобы предотвратить попадание граждан враждебных Литве иностранных государств, которые могут представлять угрозу, сообщает Delfi.lt.

"Ужесточая правовое регулирование процедур предоставления статусов иммиграции и гражданства, мы должны защитить государство от лиц, которые могут представлять угрозу национальной безопасности", — отметила министр внутренних дел Агне Билотайте.

Поправки в законодательство устанавливают дополнительные требования к представлению дополнительных документов или информации для определенных категорий иностранцев, которые обращаются за визой, видом на жительство в Литве или карточкой вида на жительство для члена семьи гражданина Европейского Союза.

По информации МВД, непредоставление запрашиваемой информации или предоставление недостоверных данных поможет Департаменту миграции более эффективно оценивать риск незаконной миграции и принимать решения о выдаче или аннулировании документов. Кроме того, запланированы и другие меры, которые в сотрудничестве с другими государственными учреждениями позволят усилить контроль за пребыванием и жизнью иностранцев в Литве.

Билотайте поручила Департаменту миграции проверить наличие в Литве иностранцев из Беларуси, особенно граждан России, в том числе имеющих двойное гражданство, которые прибыли по схеме перевода бизнеса. Также Департамент миграции обязан уделить особое внимание процедурам утраты гражданства Литвы в случаях, когда гражданин Литвы приобретает гражданство Беларуси или России.

Министерство внутренних дел также планирует внести поправки, которые предусматривали бы возможность ограничения выдачи или изменения документов, дающих право на проживание в Литве иностранцам, отмену уже выданных документов, позволяющих ограничить предоставление определенных услуг таким иностранцам или заключение сделок, а также рассмотрение вопросов получения этими иностранцами литовского гражданства.