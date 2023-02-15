Власти Беларуси объявят экстремистским «Белорусский расследовательский центр»

Генпрокурор РБ по предложению КГБ направил в Верховный Суд заявление о признании иностранной организации «Белорусский расследовательский центр» («Belarusian Investigative Center z.s.») экстремистской и запрете ее деятельности на территории РБ.

«…организация создана гражданином Республики Беларусь и зарегистрирована в Чешской Республике. Ее финансирование осуществляется через подконтрольную указанному лицу чешскую коммерческую структуру «NZ Production s.r.o.», деятельность которой направлена на проведение так называемых независимых журналистских расследований в сфере коррупции и организованной преступности. Кроме того, имеются основания полагать, что БРЦ финансируется за счет средств экстремистского формирования «Белсат», а также различных иностранных неправительственных фондов и организаций», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

Утверждается, что информация центра «сознательно повышает уровень напряженности в обществе, создает атмосферу неприятия действий органов государственной власти, подрывает авторитет Республики Беларусь на международной арене».

«Деятельность руководителей и сотрудников БРЦ направлена на разжигание вражды и розни, преследует цели распространения заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном положении Республики Беларусь, правовом положении ее граждан», - отмечается в сообщении.