Власти Беларуси объявили TikTok zerkalo.іo экстремистскими материалами

Министерство информации Беларуси объявило экстремистскими материалами ряд информационных ресурсов, следует из сообщения на сайте ведомства.

В частности, экстремистскими объявлены композиция «Наш дом Беларусь»; телеграм-каналы и чаты «Мертвые русские | Груз 200», «Молодечно 97%», «TPBELA», «Беларусь в шоке!», «Wotan + Jugend», «Белый Бобр», «Яська гаспадар з-пад Вiльнi»; Instagram-акаунт «Мозырь для жизни»; страница Anna Fedoronok в «Одноклассниках»; страница в Facebook «Беларусы ЗША. Разам лягчэй»; учетные записи в TikTok zrblmn и zerkalo.іo.