Власти Беларуси объявили экстремистскими Координационный совет и команду Тихановской

Белорусские власти объявили экстремистскими формированиями Координационнный совет и группы граждан , так или иначе имеющих отношение к Светлане Тихановской.

Группы «Координационный совет»; «Команда Светланы Тихановской», состоящая из «Офиса Светланы Тихановской» и «Представителей Светланы Тихановской»; «Аналитики Светланы Тихановской» (в том числе участники закрытого Telegram-ресурса «Аналитики СТ») признаны экстремистскими формированиями.

Решение принято из-за «публичных призывов к санкциям, организации мероприятий по подготовке посягательств на суверенитет и общественную безопасность Республики Беларусь», сообщают провластные ресурсы.