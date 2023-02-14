Власти РБ расширили возможность использования средств фонда связи

Белорусские власти расширили возможности «целевого» использования республиканского фонда универсального обслуживания связи и информатизации, следует из указа №36 от 13 февраля 2023 года.

«Расширены направления расходования средств фонда на приобретение нематериальных активов и финансирование работ (услуг) Центра цифрового развития (разработка технических паспортов мероприятий в сфере цифрового развития, информационно-аналитическое сопровождение деятельности Минсвязи) и Центра перспективных исследований (научно-исследовательские работы, организационно-техническое обеспечение экспертизы мероприятий в сфере цифрового развития)», - говорится в официальном комментарии к указу.

Сам фонд переименован в республиканский фонд универсального обслуживания цифрового развития и связи.

Фонд формируется за счет дополнительных отчислений предприятий и операторов связи, что по сути является скрытой формой налогообложения.