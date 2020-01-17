В Беларуси создается фонд поддержки связи и информатизации

В Беларуси создается входящий в состав бюджета республиканский фонд универсального обслуживания связи и информатизации, следует из указа №13.

«Документ принят для дальнейшего развития в стране деятельности в области телекоммуникаций, информатизации, информационных технологий и универсальных услуг связи», - говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

Доходы фонда будут формироваться за счет отчислений операторов электросвязи в размере 1,5% их доходов от оказания услуг электросвязи.

От отчислений по 31 декабря 2020 года будут освобождены операторы электросвязи, которые эксплуатируют единую республиканскую сеть передачи данных, координируют работы по ее созданию и развитию, а также выступают заказчиками по проектированию, строительству, оснащению опорной сети передачи данных.

Планируется, что у республиканский фонд универсального обслуживания связи и информатизации будет сформирован в сумме Br45 млн.