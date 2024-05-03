Центробанки «не западных» стран в марте увеличили общие запасы золота на 16 тонн

Центробанки ряда стран в марте, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), увеличили объемы золота в своих золотовалютных резервах на 15,7 тонны: закупки 40,4 тонны более чем компенсировали продажи 24,7 тонны.

Крупнейшим продавцом оказался Узбекистан - 10,9 тонны. Существенно, на 9,6 тонны, снизил запасы Таиланд, но это связано с переходом на другой формат отчетности по золоту. Еще среди основных продавцов Иордания - 3,7 тонны, сообщает Интерфакс.

Крупнейшими покупателями были Турция (14,1 тонны), Индия (5,1 тонны), Китай (5 тонн), Казахстан, Сингапур (по 4,5 тонны) и Россия (3,1 тонны). Также в январе-марте Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) увеличил запасы золота на 3 тонны. Это единственный суверенный фонд, который сообщил о закупках золота с начала года.