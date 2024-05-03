Эксперты прогнозируют профицит меди на мировом рынке в 2024-2025 годах

Производство рафинированной меди в мире будет выше потребления в 2024 и 2025 годах. Такой прогноз озвучила Международная исследовательская группа по меди (ICSG).

По итогам прошлого года в мире был зафиксирован дефицит меди в размере 3 тыс. тонн. В этом году переизбыток металла ожидается в объеме около 162 тыс. тонн, в следующем году - 94 тыс. тонн.

По информации ICSG, в текущем году выпуск рафинированной меди вырастет на 2,8% и составит 27,3 млн тонн. Это обусловлено в том числе окончанием ремонтных работ на ряде предприятий в таких крупных странах-производителях, как Чили, Япония, Индия, Индонезия и США. В 2025 году ожидается увеличения производства меди в мире на 2,2% до 27,9 млн тонн.

Спрос на медь в 2024 году, по прогнозам, повысится на 2,1% (до 27,1 млн тонн), в следующем году - на 2,5% (до 27,8 млн тонн). При этом потребление в Китае может вырасти примерно на 2% и 1,6% соответственно.

Мировой показатель спроса без учета КНР в этом году увеличится на 2,4%, в 2025 году - на 3,8%. По итогам 2023 года он сократился на 3%.

"Медь является важным элементом экономической деятельности и современного технологического общества. Кроме того, развитие инфраструктуры в крупных странах и глобальная тенденция к более чистой энергетике и электромобилям продолжат поддерживать спрос на медь в долгосрочной перспективе", - говорится в отчете.

Делая прогнозы, ICSG понимает, что ситуация на мировом рынке может меняться под влиянием многочисленных факторов, отмечается в сообщении.