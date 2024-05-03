Raiffeisen обещает летом начать сокращение бизнеса в РФ

Австрийский Raiffeisen Bank International в третьем квартале 2024 года начнет выполнять предписание Европейского центрального банка о существенном сокращении бизнеса в России.

Об этом сообщил глава группы Йоханн Штробль во время звонка с аналитиками и журналистами.

По его словам, речь идет о почти полной остановке кредитования – банк будет ждать погашения уже выданных займов и не будет выдавать новых "за несколькими исключениями".

"Есть ожидания, что имплементация начнется уже в третьем квартале, вряд ли раньше. Сейчас мы составляем план и анализируем, что возможно сделать и что придется сделать. Потом оценим, какой эффект это окажет на результаты за год", – сказал топ-менеджер. Он не уточнил, какие именно направления кредитования – корпоративное или розничное – Raiffeisen начнет сокращать в первую очередь.

Представитель Raiffeisen сказал РБК, что российский Райффайзенбанк "не выдает новые кредиты с 2022 года", а Штробль говорил о дальнейшем сокращении кредитного портфеля "дочки". Информация о том, что Райффайзенбанк остановил выдачу новых кредитов в долларах и евро, впервые появилась в презентации Raiffeisen только по итогам 2023 года.

Raiffeisen также ведет непубличные и неспешные переговоры о продаже бизнеса в Беларуси – Приорбанка и аффилированных с ним компаний.