Последнее обновление: 13.02.2023 18:03

Польша разочарована предложением десятого пакета санкций против РФ

Польша разочарована предварительным предложением десятого пакета санкций ЕС против России, сообщает RMF24.

"Это ниже наших ожиданий" - заявил посол Польши в Европейском Союзе Анджей Садош.

Проект санкций был представлен Еврокомиссией странам ЕС на выходных. Сегодня страны ЕС получат таможенные коды каждого из товаров, подпадающих под санкции, а в среду, как ожидается, ЕК уже представит законодательный проект санкций.

Польша считает, что проект является "ниже ожиданий", поскольку он не включает санкции против "Росатома", что было главным требованием Украины, которое поддержала Варшава.

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Брюсселе на прошлой неделе призвал включить российский ядерный сектор и "Росатом" в санкционный список.

Отсутствуют также санкции за принудительное усыновление украинских детей, отмечает посол Польши. Также отсутствует главное польское требование - исключение "Газпрома" из системы, которая выдает сертификаты на низкие выбросы CO2.

Запрета на импорт российских бриллиантов также нет, что непонятно для Польши после первых положительных заявлений Бельгии, которая оказывала наибольшее сопротивление в этом вопросе. По словам одного из дипломатов, Бельгии не удалось убедить страны G7, что это должны быть совместные санкции, а не только санкции ЕС.

Зато ЕК предложила санкции против четырех российских банков и запрет на импорт российского каучука, чего также добивалась Польша. Пакет также должен включать дополнительные запреты на экспорт электронных компонентов, которые Россия использует для производства оружия.

Ожидается, что новые торговые запреты будут стоить России 10 миллиардов евро, но, как сказал один дипломат, эта сумма рассчитана в ценах 2021 года и поэтому сильно завышена.

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