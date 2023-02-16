ЕС новыми санкциями хочет заставить банки раскрыть замороженные российские активы

Европейский Союз намерен заставить банки предоставлять информацию об активах Центрального банка России в рамках последнего пакета санкций, направленных против Москвы за ее войну в Украине.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на проект предложений.

Получение представления о масштабах активов Центрального банка и других подсанкционных государственных российских активов, которые были заморожены в ЕС, рассматривается как первый шаг к изучению возможностей потенциального использования этих средств для содействия восстановлению Украины.

"Мы должны знать, где они находятся и сколько они стоят", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении в среду.

Европейская комиссия также предложила ужесточить обязательства по отчетности о замороженных активах, связанных с российскими компаниями и физическими лицами, попавшими под санкции, и предложила накладывать штрафы - до 50 000 евро для физических лиц и 10% от годового оборота для юридических лиц - за непредоставление необходимой информации.

Предложенные меры еще будут обсуждаться странами-членами ЕС на этой неделе и могут измениться до того, как пакет будет утвержден.