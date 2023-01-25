Последнее обновление: 25.01.2023 17:08

Послы ЕС согласовали продление всех экономических санкций против России на полгода

Послы ЕС утвердили продление на следующие шесть месяцев всех введенных Евросоюзом экономических санкций против РФ из-за военного вторжения в Украину.

"Послы ЕС официально дали "зеленый свет" для продолжения всех экономических санкций Евросоюза против России еще на шесть месяцев", - сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Речь идет о санкциях, первые из которых применили еще в 2014 году после первой агрессии России против Украины, и существенно расширили с февраля 2022 года с началом полномасштабной войны.

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