Великобритания заложила основу для санкций против России после "Брекзита"

Правительство Великобритании разработало законопроект, который позволит Лондону и после "Брекзита" продолжать санкции против России, реализуемые в настоящее время по линии Евросоюза.

Цель законопроекта - "мотивировать Россию на прекращение действий по дестабилизации Украины", говорится объяснительном меморандуме для британского парламента, обнародованном в среду, 17 апреля, на сайте правительства в Лондоне.

В документе указывается, что подготовленные правительством меры по сути лишь заменят те, которые сейчас действуют в рамках законодательства Евросоюза. Однако на самом деле они содержат ряд серьезных отличий. К примеру, правительство в Лондоне предлагает ввести уголовную ответственность за нарушение санкционного режима с Россией и, в частности, наказывать за нарушение торговых санкций штрафом или лишением свободы на срок до 10 лет.

При этом законопроект предусматривает возможность секретного внесения в санкционный список конкретных лиц, если это требуется "в интересах национальной безопасности или международных отношений". Законодательство ЕС такой возможности не предусматривает.

Автономные санкции Великобритании против России будут обязательны к исполнению не только на территории страны. Их будут обязаны соблюдать и британские подданные за рубежом. Кроме того, полномочия по контролю за исполнением санкций будут распространяться на британские морские суда в международных или иностранных водах, суда без национальности в международных водах и иностранные суда в международных водах.

При этом в целях контроля за соблюдением торгового эмбарго в отношении аннексированного Россией Крыма или запрета на поставки в Россию военной продукции или товаров двойного назначения, британские военные смогут останавливать и обыскивать иностранные суда и суда без национальности с "использованием обоснованной силы" и конфисковывать запрещенные товары.

В меморандуме подчеркивается непоколебимая поддержка Великобританией территориальной целостности и суверенитета Украины. Отмечая, что Россия "тайно или открыто использует любую возможность для дестабилизации Украины", правительство в Лондоне указывает, что российское вмешательство на востоке этой страны и незаконная аннексия Крыма и Севастополя являются вопиющими нарушениями целого ряда международных обязательств России, вытекающих из Устава ООН, Заключительного акта в Хельсинки, Будапештского меморандума 1997 года и российско-украинского Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

"Россия должна в полной мере уважать независимость и территориальную целостность Украины. Крым и Донбасс являются частью Украины", - констатируется в документе.