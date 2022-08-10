Последнее обновление: 10.08.2022 09:27

Более 90 тыс. беларусов легально работают в Польше

Количество людей в Польше, которые в заявлении на пенсионное страхование указали иное, чем польское гражданство, превысило миллион.

Об этом говорится в сообщении Министерства семьи и социальной политики Польши.

По данным на конец июля 2022 года, количество застрахованных лиц, предоставивших иное, чем польское, гражданство в заявлении о пенсионном страховании по старости и инвалидности, составило 1024757 человек.

Самой многочисленной группой являются граждане Украины, их 735,8 тыс. человек. На втором месте оказались белорусы — 91,2 тысячи. Третью по величине группу составляют граждане Грузии — 29,1 тысячи человек.

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